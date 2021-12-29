属于我们的永恒记忆
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这么多年来，似乎我的双手大部分时间都在键盘和鼠标上，手指的肌肉记忆，总有QWER键的存在。但我们成为世界冠军的那个瞬间，我的双手却已经从键盘上拿了下来。
赢下比赛前，我已经尽了全力，和能在召唤师峡谷做的一切。不需要再按任何一个键，或者做任何动作。而且，我当时已经“死掉”了... 所以通过黑白屏幕，我见证了可能是人生目前为止最难忘的瞬间。看着身边的队友击退DK, 点了基地，反正当时的心真的是悬着的，不知道有没有屏住呼吸。那个时刻，感觉很长，但是也就短短十几秒。之前太多次围攻水晶，看到过它被击碎，但无论之前多少次看过屏幕上的“胜利”字样，好像也没能让我充分准备好，拿到世界冠军的那个瞬间，应该是怎样的感觉和反应。
世界上玩英雄联盟的人千千万，职业选手也越来越多，能够成为世界第一，我意识到了这是个挺不可思议的成就。
当时的感觉可能就是，很开心很骄傲。
我”死掉”之后，在我们获得胜利的瞬间，我已经将双手举过头顶了。听着耳机里面队友们的欢呼，真的挺为我们感到骄傲的。我在EDG 7年了，7年的时间对于我们这个行业，确实不短。回想2015年的MSI，虽然记不太清当时的具体感受，我只觉得右边坐着的Deft, PawN, Clearlove 和Koro1，是他们都很厉害，当时我只想着自己能不失误就好。从那个时候到现在，我们走过了很长的一段路。想到之前每个穿过EDG队服的选手们，他们也都付出了很多。
所以在冰岛，这次我右边坐着Viper, Scout, Jiejie 和 Flandre, 也许我们不光是为了我们五个人赢得这个冠军，也是为了之前的每个EDG队员。因为真的挺不容易，也等待了很久，所以也是为了他们，为了每一个为这个队付出过心血的人。
这次碰巧就是我们五个人，终于一起得到了这个世界冠军，我们是并肩作战的兄弟和战友，也是愿意为团队付出和牺牲的几个人。
说实话，这个赛季刚开始的时候，我没有想过我们能得到世界冠军。不知道为什么，可能是因为之前试过很多次，也失败了很多次。但是赛季前组成的新阵容，确实让我很期待，尽管如此，当时也没有想世界赛能拿冠军。
Viper 刚加入的时候，还是花了一点时间相互了解，配合了一段时间后，我就觉得我们能够成为好搭档。他个人实力很强，而且他是个愿意表达自己的一个人，有什么事都会跟我们讨论，也会分享下路配合的想法。无论我们需要他拿什么英雄，他都能发挥很好，当我们需要他用厄斐琉斯carry队伍，就更不用说了。他毫无疑问是世界上最厉害的ADC之一。
他和圣枪哥的加入，让我们队上中下路都不能被人小看。圣枪哥是个挺有意思的人，他有的时候会说对方的上单很厉害，自己可能打不过之类的，结果比赛中他完全可以秒杀对方。他对自己要求很高，但总跟我们开着玩笑说着反话，我知道他其实内心有，而且也应该有，不输世界上任何上单的自信。对阵DK的第五局就是很好的例子，他虽然很早用掉了闪，但是韧性很强的坚持了下来。那一局他的表现，又有多少上单能做到呢？
老搭档Scout也终于向人们证明自己是世一中。从2016年到现在，他和我一起在EDG经历了很多。这几年其实他都没怎么变，对游戏真的一直很认真，是挺固执的一个人，没有多少人比他更渴望赢比赛。虽然他有的时候说话轻描淡写的，但是当他举起召唤师奖杯的时候，谁都能从他眼中看出这一切对他意味着什么。我知道说起EDG， 很多人会想到我和明凯，其实Scout 一样，也是EDG的英雄。
现在的英雄联盟，拥有一个实力强的打野挺重要的。DK的Canyon可能是世界上最厉害的选手之一。但是在最重要的比赛，Jiejie把他打败了。虽然他在我们五个人中年龄最小，但这次世界赛上的表现，大家有目共睹。他其实是挺内敛的人，如果不主动问他，他并不会说很多心里话，但他都有在思考，在EDG做打野本来就不容易，之前他可能面对重要比赛还会有点紧张。今年jiejie也做了很多改变，成长了很多，才能在冰岛大放异彩。
其实我自己这些年性格变化也挺大，尤其是成为队长之后，之前我只有精力关注自己的表现，但是现在我需要变得比较的全面，责任之一是要能注意到队友们的情绪和紧张，及时给予一些鼓励和安慰，让他们能集中。这也是我自己的成长吧，作队长和指挥并不容易，我就尽量做好能做的，让我们的团队配合能越来越好。 回忆起来，对阵DK的第四局，我们很漂亮的一次团队协作，最终抢到龙魂，可能是我印象最深的比赛片段之一。
能够成为世界第一，我意识到了这是个挺不可思议的成就。- Meiko 田野
我们几个虽然经验长短还有性格都有不同，但可能是最合适的几个人组合在一起，让我们终于能打破八强“魔咒”。之前的失败也都是现实，不太可能说它们对我完全没有影响。我也知道，就算是赛季中成绩很好的时候，外界的质疑也没停过，看或者不看，那些评论和看法也都存在。现在的我，比起之前，不再那么在意这些外界的声音了，因为我明白不能让那些话影响我的表现，虽然确实很难完全屏蔽，但是现在的我成熟了很多，心理强大了很多，所以这次的世界赛，我觉得是自己最放松的一次。
我对这个游戏，对英雄联盟，是非常热爱的，也算是为它付出了自己的青春。
2018年输给Fnatic之后，接下来的两个赛季可能是我自己的，也是EDG的一个低谷，2019和2020 没能进入世界赛，让我觉得这两年过的没有太多的价值，也有些迷茫。
当时可能多少有对自己的能力怀疑过吧，每天训练十几个小时，只想着让自己变得更好更强，却没能得到想要的结果。很多人问我因为什么坚持下来，一直没能得到最高的荣誉，没能拿到世界冠军，是会让人容易动摇的，但是我可能确实有点不甘心，也觉得EDG值得拿一次世界冠军。
所以，也许追寻更好成绩完成梦想，这个信念成为了我的动力吧，都已经付出了这么多，经历了这么多，我真是觉得不能就这么轻易放弃或者停下来。
虽然没有太过于关注那些纪录，不管是助攻数还是800多场比赛，也都只是我努力过的证据，尤其是助攻，体现了我作为辅助的价值，队友对我的信任。
我也是挺好胜的一个人，渴望冠军，毕竟EDG一直以来的目标，都是冠军。从8年前决定打职业开始，已经经历了很多，当初说服父母允许我选择这条路，风险不小，但是我从来没有后悔过，我不是一个犹豫不决或者总去想“如果”的人。
当然也有疲惫，有伤病，但是都坚持下来了，还是因为热爱这个游戏。
打英雄联盟和其他体育项目一样，付出的努力，总会有某场比赛让人觉得很值得，很难忘。今年世界赛最难忘的应该是八强对阵RNG。
经历了这么多大赛，我们已经不会太紧张了，但是这次八强赛之前，我能感觉到大家多少都有一点在意。我知道这场比赛的重要性，如果赢了意味着什么，如果输了又意味着什么。
我们和RNG都彼此太熟悉了，我们对“世界赛八强战”也很熟悉了。去冰岛之前，队里面订的初步目标就是能打进四强。所以这场比赛真的对EDG，对支持我们的人来说，都意义非凡。从那场比赛前的训练赛和准备来看，我明显感觉到大家的专注，每个人都很认真很刻苦，毕竟这场比赛是我们不得不跨过的一个难关，才能走的更远。
那场比赛打得很激烈很精彩，每次BO5都意味着要竭尽全力。第三局Jiejie的两次抢龙给了我们很大的信心，而且我们的团队配合也越来越好，都能从那场比赛看出来。每个人都发挥的不错，击败RNG，终于突破了之前的战绩，让我们如释重负，心态也放松了一些。也可能是那个时候，我开始感觉到，我们有可能拿冠军。
对教练们和我们五个人来说，在游戏中对彼此的信任，对这个队伍所作出的牺牲，都有了一定的回报。进入决赛之后，大家挺有信心的，哪怕是面对去年的冠军，哪怕外界并不看好我们，我们是相信自己的实力的。
所以就算决赛1-2落后的时候，我们其实并没有过多的紧张。之前赢了两个BO5，战胜了很多强大的对手，那个时候完全不需要再怀疑自己，放手去打就好了。之前说过，决赛第四局挺让我难忘的，但是第五局就是创造历史。EDG成为了英雄联盟历史的一部分。
我对这个游戏，对英雄联盟，是非常热爱的，也算是为它付出了自己的青春。- Meiko 田野
决赛结束之后，我们看到了大家在国内的庆祝，听到了大家的欢呼，看到了到处挥舞的EDG队旗，知道大家和我们一样，是打心底里的开心。
也许因为我们的胜利多多少少是个惊喜吧。惊喜总是少见的，尤其是在并不太顺利的这几年里。我们知道这次冠军让很多很多人都受到了鼓舞。我明白之前我们让大家失望过，也正因如此，这次胜利很有意义，也很特别。因为我们都记得低谷的时刻，记得失败后的沮丧，而这次不一样，终于让大家见证我们做到了挺不容易的一件事。
大家对于英雄联盟的关注一直在增长，这两年因为疫情，呆在家里的时间长，或许也有很多人开始玩英雄联盟，玩游戏成为了难得的放松和享受。因为我也是一样的，缓解压力的方法，无非还是玩游戏，能够让自己暂时不去想那些烦恼。虽然现在可能大家也都还有很多觉得困难的事情，如果我们的胜利，给了你们一个尽情欢呼和庆祝的理由，一个让大家开心的惊喜，那我们也就真的挺开心挺骄傲的。
我会觉得和队友们，教练们，粉丝们，团队工作人员们，一起经历的低谷，一起举起的奖杯，一路走来付出的所有努力，都很值得。
也希望这个S11冠军，能成为大家以后会一起回顾和分享的回忆，属于我们的永恒记忆。