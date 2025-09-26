写给我的新朋友们
To read in English, click here.
我叫杨瀚森，今年二十岁, 来自一个叫做淄博的中国山东省的城市。今年六月，很多人见证了我
的梦想成真——当波特兰开拓者选中我的那一刻。而最感到惊讶的人，其实就是我自己！现在的
我住在离我的家乡6,300英里美国俄勒冈州的波特兰，正在准备自己的第一个NBA赛季。
今天我想要介绍一下我自己，让对我不了解的球迷们也能了解一下我来自哪里，我又是如何来到
NBA的。
但是我是如何来到NBA呢？就因为我个子很高？真的不是的。
很多人觉得如果你从小就非常的高，很明显以后你会成为一个篮球运动员。但是对我来说，还真
的不是这样的。
虽然我从小确实比较高，但是我也确实有点胖。当初我开始打篮球，就是因为我的父母想要让我
减点肥。
我小的时候，父亲很喜欢看CBA，家里的一个小小的电视，总是在放篮球比赛，其他的节目我也
从来都没机会看。每次我在旁边写作业，父亲总是会说“你看这投篮！“或者”哎呀这传球！”，那个
时候的我真的很不理解为什么他会这么喜欢看篮球，我没有觉得特别有意思。
还有一个原因，也许是因为我从小对学习似乎没有什么太大的兴趣和热情。我觉得就那么坐在教
室里面学习很枯燥。尤其是对于任何关于数字的科目，我最是不感兴趣，所以数学化学之类的，
真的是不太行。在中国，学业是非常重要的，如果你不是一个成绩好的学生的话，就很难进入一
个好的大学，必须要另寻出路。我的父母觉得我在体育方面是有潜力的，体育也许就是那另外一
条路吧，所以我7岁的时候，他们开始让我和一个中学篮球教练开始训练。
那个时候我觉得篮球其实比数学还枯燥！
夏天的淄博真的很热很热，但是那个时候我们必须要在外面训练。因为我实在是热的受不了了，
所以那个时候的我真的是做了很多的反抗，都不光是用嘴说的那种反抗了，我会拒绝换衣服，拒
绝下车，拒绝走到球场，我反正是试了所有的方法，真的很不想在外面训练。
直到四年级，我都不是很喜欢篮球。
但是那个时候出现了一个转折点，我们市有了第二块室内的篮球场。终于我能够逃离酷暑，在室
内打球了。
还有就是，就算是我练了又练，我也没能减肥，还是一样的胖。而且就算是我比同龄人高出一些
，也并不代表着我就比他们打球打的更好。直到今天，我都记得那个时候有个比我矮很多的男孩
，真的每次都在球场上狠狠压制我，当初还有很多比我打的好的球员。
我从五年级开始进入体校，我记得离开家的时候，有时候也哭鼻子，因为毕竟那个时候就开始离
开家住校了。在球场上，我还非常的生疏，最开始的几年，我都只练习了运球而已。我都不记得
那个时候开始练习投篮了，所以10岁11岁的我，真的不觉得自己能打好篮球。虽然不能说是完全
的沮丧，但是确实我的篮球生涯的开始，似乎不是那么的顺畅。我也没有什么自信，身边的队友
都是那么快，打的比我好的多。
而且他们很多人比起我自己，似乎对于篮球有着更多的兴趣。
比如我记得我第一场完整看完的NBA比赛，就是2016年骑士勇士的NBA决赛第七场，那个时候我
快11岁。当然现在的我明白当时那场比较是多么精彩，当时呢？我真的没有特别喜欢看篮球赛，
但是那天我和队友们一起，他们在我身边大喊着，比我激动的多。
其实现在想想，也许那个时候我并没有特别的融入进去，球场上的队友们很多比我快比我强，球
场下的他们也时刻谈论着篮球和比赛，那时的我并没有找到属于篮球的自己。
我更感兴趣的也许是游戏和睡觉。
可能小时候的我也不是没有想过放弃篮球，但是其实那个时候，还有一个很简单的动力和快乐。
我很喜欢吃东西，学校食堂的饭我都特别喜欢，烧烤，火锅，手抓饭..
虽然我食量很大，但是还是慢慢瘦下来了，也许也正因如此，我的身体状态变的更好，快到高中
的时候，我也开始对篮球和做一个篮球运动员，有了一些实质的感觉和目标。
但是就算如此，和身边的朋友们比，我还是没有对篮球有那么大的热爱。
当然我也很喜欢看詹姆斯库里他们的比赛，因为慢慢长高，开始打中锋这个位置，也开始对传奇
中锋们有了一些了解，比如姚明，奥尼尔还有霍华德。但是那个时候的我并没有想太长远，也没
有很自然的把篮球作为自己的职业的实质性的想法。
但是我没有停下，没有放弃篮球。在中国，我们有那种证书的制度，当你在运动达到一定的成绩
和水平，你能获得相应的证书。那个时候这些证书似乎成为了我能看的到摸的到的目标。全省的
前八就能获得二级运动员证书，这个我在14岁的时候拿到了。全国的前八可以拿到一级运动员证
，这个我也在高中的时候和青岛国信俱乐部一起拿到了。
我记得那个时候教练又问我，有没有喜欢的中锋，当时我的回答和之前一样，姚明和奥尼尔。但
是教练跟我说，你应该看看有一个叫约基奇的球员。
可能是从那个建议开始，我开始喜欢和崇拜约基奇，也开始看很多关于他的视频。我很喜欢他作
为一个中锋的超强的传球技术，和对全场的掌控和视野。（对了，几周前，我的经纪人给了我一
个惊喜，约基奇的签名球衣！）从那个时候开始，我会特意的学习约基奇的动作和技术。
在我17岁的时候，我能够开始和国信的一队一起训练了，但是因为年龄的限制，18岁才能开始在
CBA上场比赛，所以我必须要等待，除了训练，我没有什么其他可以做的事情，训练还是一如既
往的枯燥，也许是那个时候我感受到了不能比赛的痛苦。
但是就算是开始打CBA了，我还是没有多么远大的梦想，也没想过自己能够成为多么特别或者卓
越的篮球运动员。NBA对我来说，更是个遥不可及的地方。
我记得当时打U18的时候，队上有个技术分析师突然有一天跟我说，“瀚森，我相信你，你可以的
，你也能去NBA选秀。”
我当时就笑话他，开什么玩笑。
也是那个时候我记得我在打一个国际青年赛，当时外国的评论员不太会说我的名字，然后他们发
现我的姓的发音和 “Young” 其实是一样的，所以他们开始叫我 “Handsome Young” ，从此这个名
字就开始成为了我自己的一个标志，也成为了那件T恤的开始。
其实那个时候我也觉得自己不是那么受关注，也没有觉得自己能够和同龄球员相比有多么的突出
。
但是慢慢的，在一系列的国际比赛中，我开始有了一些不知从何而来的自信。之后两年的CBA，
我觉得自己的技术和能力都有了一个很大很大的提高。
对我来说，NBA选秀开始变得不是那么的可笑或者遥远。
今年选秀之前的那段时间，真的是忙到“飞起”，我在短短时间内，飞了很多很多的城市。
在和球队训练的时候，我觉得自己还是很敢拚的。我希望能展现出自己的技术和能力，也也希望
能展现出自己不是那么的软。我也挺会“挑衅”对方的，也会用心理去和他们斗。也许这些都是一
些NBA球队没有想到的，当我能够真正展现出自己的全面的能力，应该是他们会喜欢的。
至少波特兰看到了。
从选秀那天晚上到现在，我意识到自己的生活就此改变了不少。我收到了很多很多的关注。对了
，也许借此机会，我想要对所有给我发了信息的人说，我很抱歉还没有给每个人都回复，你们也
知道我不是一个很会回复信息的人。我真的就是这样，就连父母有的时候对说，“你还记得你有父
母么？” 我知道自己应该改进。所以对所有祝贺了我的人，就算是我没有回复，我真的很感谢。
现在我在跟队认真的训练，我很开心也很期待自己能够不断的进步和提升，希望能在场上场下都
成为对球队和队友有用的球员。每一个新秀都是这样的，更何况是我，真的是跨了很长的一大步
来到这里，各个方面都是名副其实的新手，我还有很多需要的学习的。
但是不管怎样，你都得开始，不是么？
我每天都很努力的训练，希望能够找到自己在场上的有用的地方。想要努力成为一个能够让在中
国和波特兰的各位感到骄傲的一个球员。
我很感恩和感到幸运自己能够让波特兰成为我的新家，波特兰是一个非常美丽的城市，很安静平
和，空气很清新舒服。
我还没有驾照，所以只能在住的周边时不时散散步。（就我的身高来说，可能不是那么能被忽略
，你们有在外面见到过我吗？）到目前为止，我已经试过了能试的很多中餐馆。对于热爱美食的
我来说，找到好吃的餐馆是很重要的，而且我是那么热爱中餐。（我有计划想要精进我的厨艺，
如果我能成功的做出好吃的手抓饭，我一定发照片给大家看看。）不得不说，波特兰的当地的华
人已经把我当成他们的一份子了，当他们在餐馆或者街上看到我，都会给我一个大大的微笑，开
心的跟我打招呼。
当然不仅仅是华人朋友们，波特兰的居民和球迷们，都对我很热情很欢迎。很多人看到我会在街
上和我打招呼，摇下车窗对我说欢迎到波特兰。让我觉得很温暖。我也希望在不久后的将来，我
能在球场上回报大家给我的爱。
不要担心，我在努力的学习英文，所以希望在不久的将来，我可能更加流利的和大家交流。现在
的我，能够慢慢的理解大家对我说的话，比起最开始，我已经觉得自己有些进步了。
从选秀那天到现在，我也想了很多，波特兰的特别之处，还有球队的名字：开拓者。
这个特别的名字对我来说也很贴切。我们都知道，中国球员已经很久没有出现在NBA选秀中了，
我知道自己有多么的幸运，能够代表中国在最高水平的NBA打球。我明白自己身上的责任。中国
这些年有很多有天赋的孩子和年轻球员们，他们对篮球的热爱和付出的努力，也许有一天他们也
能在NBA打球。无论是社交媒体上还是在身边，都有很多有希望的年轻球员们，他们有能力有技
术，也有未来。
所以对我来说，”开拓者“这个名字的意义很特别，它充满了力量和希望。
我会努力在NBA开拓出属于自己的一条路，取得成功。现在这只是刚刚开始而已，未来的路还有
很长很长。我也希望自己能够慢慢激励中国的年轻球员们，就像是姚明这样的前辈们对我的激励
。我希望能够让他们看到一切都是有可能的，每个人都能走出自己的路。
对于在中国的各位球迷们，尤其是小球迷们，大家在支持我的新赛季的同时，我也希望大家不要
过多的牺牲睡眠或者学业。我知道时差也许会很困难，所以我希望国内的大家，在支持我的同时
，也能充满力量的生活。
你很难预料生活会给你带来什么，或者未来的路是什么样的。但是你必须充满力量 （还有睡眠）
地时刻准备着。
永远不要害怕去追逐更大的梦想！
瀚森